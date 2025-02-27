«Это шоу полностью удовлетворяет вас и вызывает возбуждение», - так описывают мюзикл, аналог которого на сцене Эстонии увидеть точно не получится. Именно это описание подтолкнуло меня завершить свой первый полноценный день в столице Южной Кореи, Сеуле, походом в театральный зал, расположенный в торговом центре, где на маленькую сцену вышли восемь полуголых мужчин.
Пока Орм Ойя приближает корейскую кухню к эстонцам, а молодежь благодаря интернету может погрузиться в мир K-pop, Сеул с его десятью миллионами жителей предлагает нечто, что трудно доставить прямо на дом. Это - эротический мюзикл, который за последние три года стал очень популярным среди женской части населения.