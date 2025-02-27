«Это шоу полностью удовлетворяет вас и вызывает возбуждение», - так описывают мюзикл, аналог которого на сцене Эстонии увидеть точно не получится. Именно это описание подтолкнуло меня завершить свой первый полноценный день в столице Южной Кореи, Сеуле, походом в театральный зал, расположенный в торговом центре, где на маленькую сцену вышли восемь полуголых мужчин.

Пока Орм Ойя приближает корейскую кухню к эстонцам, а молодежь благодаря интернету может погрузиться в мир K-pop, Сеул с его десятью миллионами жителей предлагает нечто, что трудно доставить прямо на дом. Это - эротический мюзикл, который за последние три года стал очень популярным среди женской части населения.

На данный момент в Сеуле можно увидеть три эротических мюзикла, которые сами организаторы называют «мужскими мюзиклами» и рекомендуют к просмотру с 19 лет. Самая давняя из этих постановок - шоу под названием Wild Wild, где группа обещает зрителям мощное и динамичное представление. «Состоит из тем, которые воплощают фантазии женщин», - говорится в описании Wild Wild. Большинство отзывов об этом мюзикле на сайте Klook положительные, а его рейтинг составляет 4,9 из 5 звезд.