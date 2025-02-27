ПРОГНОЗ ДЛЯ КАЖДОГО! Таллиннский астролог Кристина Иванова рассказала, чего ожидать в марте: будут кипеть нешуточные страсти!

В середине месяца мы дружно войдем в первый в этом году коридор затмений. Первое затмение будет лунным - оно произойдет 14 марта на оси Рыбы-Дева. Специфика Лунного затмения редко связана с конкретными событиями внешнего мира. В такие фазы, как правило, на поверхность поднимаются чувства, которые мы обычно подавляем. Это могут быть нерешенные споры, невысказанные упреки или тайные желания. В период с 12 по 16 марта лучше воздержаться от импульсивных поступков, окончательных вердиктов и серьезных решений - есть вероятность, что потом о них можно будет пожалеть.