Мишель Трахтенберг перед смертью шокировала сотрудников ресторана

Кинозвезда скончалась вчера, 26 февраля. Мишель обнаружила мертвой в ее квартире на Манхэттене в Нью-Йорке мама в 8 утра. Актриса в последнее время выглядела изможденной. За пять дней до смерти Трахтенберг в последний раз появилась на публике.

Вид артистки поразил персонал ресторана Sartiano в Сохо, Нью-Йорк. Ей было так плохо, что она едва могла спуститься по лестнице в заведении, пишет People.

«Мишель выглядела очень плохо, болезненно. Она казалась худенькой, почти невесомой. И она была не в лучшем настроении», - отметил один из сотрудников ресторана. Другой официант указал: «Она была здесь с одним человеком, очень милой женщиной».

Владелец ресторана Скотт Сартиано трогательно высказался в адрес умершей звезды культовых сериалов «Сплетница» и «Баффи - истребительница вампиров». «Долгих лет счастливых воспоминаний. Покойся с миром, Мишель», - написал Сартиано в личном блоге.

Соседи актрисы также поделились впечатлениями от общения с ней. «Мишель всегда казалась счастливой. Я никогда не замечал в ней ничего странного. Она всегда здоровалась со мной в лифте. Ее смерть шокировала меня, потому что у нее, казалось, не было никаких проблем», - заверил Рафаэль Уильямс, живший над квартирой Трахтенберг.

Соседка звезды, Ариана Родригес, назвала ее «прекрасной девушкой», которая «не шумела» и «улыбалась всем в коридоре». Она отметила: «Мне так грустно, что я больше не буду видеть ее в этом здании. Она всегда здоровалась со мной». При этом Родригес заявила, что Мишель очень похудела и в последние несколько месяцев «всё меньше и меньше походила на саму себя».

Поклонники актрисы в последнее время высказывали беспокойство в ее блоге. Это задевало Мишель - она резко отвечала фанатам. Кинозвезда опубликовала последнее фото 13 февраля. Она выглядела хрупкой, позируя на фоне живой изгороди.

Полицейские полагают, что смерть Трахтенберг носит естественный характер. Недавно она перенесла трансплантацию печени. После этого она выглядела осунувшейся, белки ее глаз пожелтели, указывает Daily Mail.