Полиция Манхеттена сообщает, что в среду утром ее сотрудники прибыли по звонку, поступившему в экстренные службы и обнаружили Трахтенберг без признаков жизни. Актрисе было 39 лет. Официальная причина смерти еще не озвучена, но поклонники говорят, что она долго болела.
Полицейские не считают, что ее смерть актрисы произошла при подозрительных обстоятельствах.
Причиной смерти Мишель Трахтенберг может быть продолжительная болезнь, связанная с пересадкой печени. Недавно американские СМИ писали о том, что 39-летняя актриса прошла курс лечения.
Фанаты по всему миру уже начали приносить соболезнования актрисе и ее семье. Как пишут СМИ, она не состояла ни с кем в отношениях.
Американские таблоиды пишут, что мать нашла бездыханное тело 39-летней актрисы около восьми утра в среду. Мишель проживала в апартаментах в элитном жилом комплексе One Columbus Place в центре Манхэттена в Нью-Йорке.
Американская полиция сообщила телекомпании CBS News, что в Нью-Йорке умерла актриса Мишель Трахтенберг - звезда телесериалов «Баффи - истребительница вампиров», «Сплетница» и культовой комедии 2000-х «Евротур».
«Подозрений в отношении совершения преступления нет. Медицинский эксперт определит причину смерти. Расследование продолжается», - сказано в заявлении полиции Нью-Йорка.
Мишель Трахтенберг - из семьи мигрантов: как писала украинская пресса, ее мать родилась в Одессе и переехала в США, ее отец - родом из Германии.
В интервью журналистам Мишель рассказывала, что свободно говорит по-русски.
Она начала сниматься в кино в возрасте трех лет: в телесериале «Приключения Пита и Пита» («The Adventures of Pete & Pete»), выходившем на детском канале Nickelodeon.
Когда ей было около 10 лет, она снялась в фильме «Шпионка Хэрриет» («Harriet the Spy») - лента вышла в 1996 году.
А самой известной ролью Мишель Трахтенберг стала Дон Саммерс из телесериала «Баффи - истребительница вампиров» («Buffy the Vampire Slayer»), выходившего с 1997 по 2001 год.
С 2007-го по 2012-й, уже будучи взрослой, Трахтенберг играла Джорджину Спаркс в телесериале «Сплетница» («Gossip Girl»).
Зрителям в пост-советских странах она лучше всего известна по комедии «Евротур» («EuroTrip»), которая вышла в 2004 году. Фильм рассказывает о компании американцев, которые едут в Европу, чтобы развлечься.
В 2021 году Трахтенберг обвинила создателя сериала фильма «Баффи - истребительница вампиров» Джосса Уидона в неподобающем поведении на съемочной площадке. До этого Харизма Карпентер - другая актриса, принимавшая участие в съемках, - заявила, что поведение Уидона нанесло ей психическую травму.