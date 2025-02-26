Полицейские не считают, что ее смерть актрисы произошла при подозрительных обстоятельствах.

Причиной смерти Мишель Трахтенберг может быть продолжительная болезнь, связанная с пересадкой печени. Недавно американские СМИ писали о том, что 39-летняя актриса прошла курс лечения.

Фанаты по всему миру уже начали приносить соболезнования актрисе и ее семье. Как пишут СМИ, она не состояла ни с кем в отношениях.

Актриса Мишель Трахтенберг. Фото: Jonathan Ernst

Американские таблоиды пишут, что мать нашла бездыханное тело 39-летней актрисы около восьми утра в среду. Мишель проживала в апартаментах в элитном жилом комплексе One Columbus Place в центре Манхэттена в Нью-Йорке.

Американская полиция сообщила телекомпании CBS News, что в Нью-Йорке умерла актриса Мишель Трахтенберг - звезда телесериалов «Баффи - истребительница вампиров», «Сплетница» и культовой комедии 2000-х «Евротур».

«Подозрений в отношении совершения преступления нет. Медицинский эксперт определит причину смерти. Расследование продолжается», - сказано в заявлении полиции Нью-Йорка.

Мишель Трахтенберг - из семьи мигрантов: как писала украинская пресса, ее мать родилась в Одессе и переехала в США, ее отец - родом из Германии.

В интервью журналистам Мишель рассказывала, что свободно говорит по-русски.

Она начала сниматься в кино в возрасте трех лет: в телесериале «Приключения Пита и Пита» («The Adventures of Pete & Pete»), выходившем на детском канале Nickelodeon.