39-летняя американская актриса Мишель Трахтенберг была найдена мертвой утром 26 февраля в квартире в Нью-Йорке, пишет Гордон.
В США найдена мертвой 39-летняя звезда популярного сериала
Источники сообщили редакции ABC News, что актриса недавно перенесла пересадку печени и, возможно, испытывала осложнения. В публикации отмечается, что Трахтенберг, вероятно, умерла от естественных причин.
Бюро судебно-медицинской экспертизы проведет вскрытие для определения причины и характера смерти.
Трахтенберг наиболее известна по ролям в сериале «Сплетница» и «Баффи - истребительница вампиров». Последний пост Трахтенберг в Instagram был сделан за неделю до ее смерти.