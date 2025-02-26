В США найдена мертвой 39-летняя звезда популярного сериала

Источники сообщили редакции ABC News , что актриса недавно перенесла пересадку печени и, возможно, испытывала осложнения. В публикации отмечается, что Трахтенберг, вероятно, умерла от естественных причин. ​

Трахтенберг наиболее известна по ролям в сериале «Сплетница» и «Баффи - истребительница вампиров». Последний пост Трахтенберг в Instagram был сделан за неделю до ее смерти.