Эстонская спортсменка Мари Руумет - настоящая сенсация в социальных сетях, но на этот раз не только благодаря своим спортивным достижениям. Поклонники со всего мира восхищаются ее удивительными знаниями тайского языка, на что отреагировали и сами тайцы. Многие задаются вопросом: как она так хорошо им владеет?
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ВИДЕО ⟩ «Как она это делает?» Уникальный талант спортсменки из Эстонии покоряет соцсети
25-летняя Мари Руумет, известная в мире тайского бокса под прозвищем «Снежный леопард», является одной из самых успешных и известных эстонских бойцов на международной арене. Она провела множество боев на самых знаменитых стадионах Таиланда и завоевала немало титулов. Годы тренировок в Таиланде сделали этот вид спорта ее страстью, а теперь ее привлек и сам язык.