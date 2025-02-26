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ВИДЕО «Как она это делает?» Уникальный талант спортсменки из Эстонии покоряет соцсети

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis RWSMuayThai TikToki videost

Эстонская спортсменка Мари Руумет - настоящая сенсация в социальных сетях, но на этот раз не только благодаря своим спортивным достижениям. Поклонники со всего мира восхищаются ее удивительными знаниями тайского языка, на что отреагировали и сами тайцы. Многие задаются вопросом: как она так хорошо им владеет?

25-летняя Мари Руумет, известная в мире тайского бокса под прозвищем «Снежный леопард», является одной из самых успешных и известных эстонских бойцов на международной арене. Она провела множество боев на самых знаменитых стадионах Таиланда и завоевала немало титулов. Годы тренировок в Таиланде сделали этот вид спорта ее страстью, а теперь ее привлек и сам язык.

@rwsmuaythai #สู้ต่อไป! 👊🏻 อาจจะไม่ได้สมหวังในการเป็นแชมป์ของเวทีราชดำเนิน แต่เชื่อได้เลยว่าอย่างน้อย 🇪🇪 "มารี รูเมต" ก็ได้สู้อย่างเต็มที่แล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา มาร่วมให้กำลังใจเธอกันหน่อยนะทุกคน! #tiktokหมัดมวย #tiktokการกีฬา🥊 #TikTokการกีฬา #RWS #มารีรูเมต ♬ original sound - RWS Rajadamnern World Series
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