ВИДЕО «Как она это делает?» Уникальный талант спортсменки из Эстонии покоряет соцсети

Эстонская спортсменка Мари Руумет - настоящая сенсация в социальных сетях, но на этот раз не только благодаря своим спортивным достижениям. Поклонники со всего мира восхищаются ее удивительными знаниями тайского языка, на что отреагировали и сами тайцы. Многие задаются вопросом: как она так хорошо им владеет?