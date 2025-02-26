ВИДЕО Родители осужденной за убийство своего ребенка в Сууре-Ляхтру: родила, затем в одну руку взяла младенца, в другую – лопату?

5 февраля прошлого года в Сууре-Ляхтру, Ляэнемаа, собака по кличке Фриц , принадлежащая семье Лаанемаа , принесла во двор тело младенца. Полиция организовала масштабные поиски, которые продолжались несколько дней, на местности. Вскоре стало известно, что матерью найденного ребенка является жительница той же деревни Кайри Куусемаа .

20 февраля этого года Пярнуский уездный суд признал Кайри Куусемаа виновной в убийстве своего новорожденного ребенка. Однако отец обвиняемой, Теэт, владелец экофермы Tammejuure, вместе с женой продолжает добиваться справедливости, так как, по их словам, остается слишком много вопросов, которые не дают им спать по ночам.