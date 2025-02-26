Программа Reporter побывала в Сууре-Ляхтру у родителей Кайри Куусемаа, осужденной за убийство своего новорожденного ребенка. Семья недовольна расследованием и считает, что на решение суда во многом повлияло СМИ.
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ВИДЕО ⟩ Родители осужденной за убийство своего ребенка в Сууре-Ляхтру: родила, затем в одну руку взяла младенца, в другую – лопату?
5 февраля прошлого года в Сууре-Ляхтру, Ляэнемаа, собака по кличке Фриц, принадлежащая семье Лаанемаа, принесла во двор тело младенца. Полиция организовала масштабные поиски, которые продолжались несколько дней, на местности. Вскоре стало известно, что матерью найденного ребенка является жительница той же деревни Кайри Куусемаа.