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ВИДЕО Родители осужденной за убийство своего ребенка в Сууре-Ляхтру: родила, затем в одну руку взяла младенца, в другую – лопату?

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis videost

Программа Reporter побывала в Сууре-Ляхтру у родителей Кайри Куусемаа, осужденной за убийство своего новорожденного ребенка. Семья недовольна расследованием и считает, что на решение суда во многом повлияло СМИ. 

5 февраля прошлого года в Сууре-Ляхтру, Ляэнемаа, собака по кличке Фриц, принадлежащая семье Лаанемаа, принесла во двор тело младенца. Полиция организовала масштабные поиски, которые продолжались несколько дней, на местности. Вскоре стало известно, что матерью найденного ребенка является жительница той же деревни Кайри Куусемаа.

20 февраля этого года Пярнуский уездный суд признал Кайри Куусемаа виновной в убийстве своего новорожденного ребенка. Однако отец обвиняемой, Теэт, владелец экофермы Tammejuure, вместе с женой продолжает добиваться справедливости, так как, по их словам, остается слишком много вопросов, которые не дают им спать по ночам.

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