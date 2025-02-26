27 доз: стали известны новые детали смерти Мэттью Перри

28 октября 2023 года Перри получил первую дозу около 8:30 утра от Ивамасы. Вторая доза была сделана четыре часа спустя, а еще одну ему ввели примерно через 40 минут после этого. Об этом сказал Ивамаса в соглашении о признании вины.

«Вколите мне большую дозу», - сказал Перри помощнику, прежде чем попросить его приготовить ему джакузи. Сделав несколько поручений, Ивамаса вернулся домой и нашел Перри лицом вниз в воде.

Позже в тот же день, как говорится в обвинительном заключении, Сангха отправила Флемингу сообщение: «Удали все наши сообщения». Ивамаса также постарался избавиться от всех улик.

Оба доктора не признали себя виновными. Их судебные разбирательства назначены на 4 марта в Лос-Анджелесе.

Тем временем Ивамаса, Флеминг и доктор Чавес признали вину и ожидают вынесения приговора.

«Раньше мы называли эти вещи смертью от передозировки и больше обвиняли жертву. Больше мы так не делаем. Мы обвиняем наркоторговцев, продавцов наркотиков в том, что они пользуются проблемами наркозависимости, чтобы вызвать смерть или серьезные травмы, и именно поэтому мы возбуждаем эти дела. Главный вывод из этого дела заключается в том, что когда люди, вовлеченные в безрассудную деятельность, будь то торговля наркотиками или другая деятельность, становятся причиной смерти других, необходимо нести ответственность», - подчеркнул адвокат.