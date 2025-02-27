В эту субботу, 1 марта, в RM Lounge пройдет по-настоящему жаркий стендап-вечер. Резиденты Best Stand Up пригласили на прожарку председателя Центристской партии Михаила Кылварта!
БУДЕТ ЖАРКО! ⟩ В Таллинне «прожарят» Михаила Кылварта: «Остроумно, с фантазией и без банальностей»
«Лучшие комики Эстонии подготовили шутки, на которые не способны даже его политические оппоненты - остроумно, с фантазией и без банальностей», - заявили организаторы.
Ранее эстонские кавээнщики уже «прожаривали» политика - тогда зал взрывался от смехом, а шутки о его национальности, жене и даже разрезе глаз оказались по-доброму смешными.
Мероприятие начинается в 19:00, организаторы просят не опаздывать.
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