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БУДЕТ ЖАРКО! В Таллинне «прожарят» Михаила Кылварта: «Остроумно, с фантазией и без банальностей»

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Фото статьи
Фото: Best Stand Up

В эту субботу, 1 марта, в RM Lounge пройдет по-настоящему жаркий стендап-вечер. Резиденты Best Stand Up пригласили на прожарку председателя Центристской партии Михаила Кылварта!

«Лучшие комики Эстонии подготовили шутки, на которые не способны даже его политические оппоненты - остроумно, с фантазией и без банальностей», - заявили организаторы.

Ранее эстонские кавээнщики уже «прожаривали» политика - тогда зал взрывался от смехом, а шутки о его национальности, жене и даже разрезе глаз оказались по-доброму смешными.

​Мероприятие начинается в 19:00, организаторы просят не опаздывать.

Дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ.

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