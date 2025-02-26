Туристам объяснили, почему лучше навсегда отказаться от ярких чемоданов

Впрочем, эксперт по безопасности и генеральный директор Get Licensed Шахзад Али с этой точкой зрения несогласен.

«Хотя новый и красочный чемодан может выглядеть более модно, он будет привлекателен не только для вас. Лучше выбрать чемодан обычного вида, и, если возможно, поношенный - чтобы не выделяться из толпы - с качественным замком. Это может иметь большое значение для сохранности ваших вещей», - цитирует его Daily Express.

Вместо этого Шахзад порекомендовал прикрепить к простому черному или серому чемодану идентификатор, например, ленту или наклейку, чтобы ваш багаж не путали с чужим, но при этом он оставался незаметным.

Кроме того, эксперт посоветовал пассажирам разделять свои вещи по степени ценности.

«При упаковке вещей разделите вещи на три категории: очень ценные - например, документы, кредитные карты, мобильные телефоны и крупные суммы денег; ценные - например, ювелирные изделия и другие дорогие вещи; и менее ценные - например, одежда и средства по уходу за собой. Особо ценные вещи, которые не нужно часто использовать в аэропорту, следует положить в специальный пояс для денег, который будет всегда находиться рядом с вами, пока вы не доберетесь до места назначения», - пояснил он.

При этом те предметы, которые действительно нужно регулярно использовать в аэропорту, следует положить в небольшую сумочку или поясную сумку, которая должна быть перед вами все время, продолжил эксперт.

Более крупные предметы, такие как ноутбуки и планшеты, по его словам, можно положить в ручную кладь, а ювелирные изделия следует стратегически спрятать среди менее ценных вещей, таких как одежда в багаже.

Кроме того, отмечает Шахзад, туристам, которые путешествуют с семьей или друзьями, важно подсчитать количество вещей, которые они берут с собой, чтобы убедиться, что ничего не забыли. Все свои вещи при этом стоит всегда держать на виду.

«Убедитесь, что все вещи размещены перед вами, а не позади. Подумайте о приобретении трекера для вашего сдаваемого багажа, так как он может пригодиться в случае его потери», - подытожил он.