Столичные водители такси рассказали, сколько можно заработать в этой сфере и как на них повлиял автоналог. Смотрите видео!
УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ «Заработаешь, если умрешь в машине!» Таллиннские водители о работе в такси
Микк
Тысячу евро в месяц, не больше и для этого нужно работать по 12-14 часов в день! Не могу сказать, почему другие таксисты не работают через приложение. Видимо, не нравится. Но то, что из-за приложений, например, Bolt стало меньше работы - это точно. Я свою машину арендую, так что автоналог не плачу, но в будущем, наверное, придется. Это, конечно же, сильно повлияет, как и прочие расходы. Придется больше работать.
Эрик
Думаю, что порядка тысячи евро, если будет нормированный рабочий день. Насчет автоналога не знаю. Я его не плачу, так как машина арендованная, за которую платит фирма.
Уудо Кыйв
Ну, примерно, три-четыре тысячи в месяц можно заработать, если не перерабатывать. То есть, по восемь часов в день. Автоналог, конечно же, сильно повлиял. Особенно плата за регистрацию. Сейчас за эту машину я не плачу, но я плачу за аренду. За личную машину, конечно, плачу.
Александр
900 евро после вычета налогов. Это если машина в аренду. И это нужно много работать, больше чем восемь часов в день. Я не очень понимаю, как сейчас водители такси работают без приложений. Ловят где-то людей у аэропорта.... Во всяком случае, не работают по нему из-за комиссии. Bolt забирает себе 25 процентов, что крайне невыгодно. С другой стороны, как ФИЕ (физическое лицо, которое занимается предпринимательством - прим.ред.) работать тоже не выгодно.
Самое лучшее - работать на своей машине, пускай даже в кредит плюс открыть не ФИЕ, а фирму. Тогда можно списывать бензин, еду и так далее. Работая по восемь часов в день, в такси ничего не заработаешь. Приходится работать по 12-14 часов в день с одним выходным в неделю.
Автоналог сильно не повлиял, если машина арендованная. Есть стоимость недельной аренды. Так что для таксистов этот налог - ерунда. Главная проблема - комиссия сервиса помноженная на налог в целом.
Тармо
Все зависит от дня и от места. У меня в месяц выходит от двух до трех тысяч. Для этого в день приходится работать минимум 12 часов. Автоналог никак не повлиял, потому что у меня машина в аренду, а вот что летом будет - неизвестно. Про эту сказать не могу, но за личную машину раскошелиться придется - 441 евро. Каждую копейку сейчас считаем. Люди сейчас меньше пользуются такси. Ни у кого просто нет денег.
Анонимный таксист
Все зависит от того, сколько будешь работать. Если по 16 часов в день пахать как ишак, то заработаешь... тысячу-полторы. Если умрешь в машине, грубо говоря, то заработаешь. Автоналог никак не повлиял. Что там... 300 евро? Это не те деньги. Проблема в том, что работы просто нет. Люди беднеют, в стране кризис.