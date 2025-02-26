УЛИЧНЫЙ ОПРОС «Заработаешь, если умрешь в машине!» Таллиннские водители о работе в такси

Микк

Микк. Фото: Константин Седнев

Тысячу евро в месяц, не больше и для этого нужно работать по 12-14 часов в день! Не могу сказать, почему другие таксисты не работают через приложение. Видимо, не нравится. Но то, что из-за приложений, например, Bolt стало меньше работы - это точно. Я свою машину арендую, так что автоналог не плачу, но в будущем, наверное, придется. Это, конечно же, сильно повлияет, как и прочие расходы. Придется больше работать.

Эрик

Эрик. Фото: Константин Седнев

Думаю, что порядка тысячи евро, если будет нормированный рабочий день. Насчет автоналога не знаю. Я его не плачу, так как машина арендованная, за которую платит фирма.

Уудо Кыйв

Уудо Кыйв. Фото: Константин Седнев

Ну, примерно, три-четыре тысячи в месяц можно заработать, если не перерабатывать. То есть, по восемь часов в день. Автоналог, конечно же, сильно повлиял. Особенно плата за регистрацию. Сейчас за эту машину я не плачу, но я плачу за аренду. За личную машину, конечно, плачу.

Александр

Александр. Фото: Константин Седнев