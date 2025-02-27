ГОРОСКОП НА 27 ФЕВРАЛЯ Напряженный и противоречивый день для Раков, а Стрельцам удастся преодолеть все трудности

Близнецы

День вряд ли покажется вам интересным: он не откроет возможности и не позволит проявить себя. Немало времени придется уделить однообразной работе, скучной, но требующей внимания и аккуратности. Терпение – необходимое условие сохранения хороших отношений с руководством и коллегами; сегодня вы вряд ли сможете быстро добиться желаемого.

Родственники настроены по отношению к вам критически и ждут очень многого. Постарайтесь отделить разумные требования от пустых капризов, в противном случае вы выбьетесь из сил, пытаясь угодить всем. Общение с любимым человеком пойдет вам на пользу, романтическое свидание лучше проводить в привычной, хорошо знакомой обстановке.

Рак

Напряженный и противоречивый день. Непростая ситуация складывается как в деловых, так и в личных отношениях – вам не раз придется искать выход из положения, которое на первый взгляд кажется безвыходным. Возможны финансовые трудности, запланированные покупки и развлечения потребуют больших расходов, чем вы ожидали. Вероятны проблемы в отношениях с руководством и деловыми партнерами, будьте готовы к тому, что на уступки придется идти именно вам.

Любимый человек может преподнести неприятные сюрпризы, совершить совсем не те поступки, которых вы от него ожидаете. Избавиться от неприятных мыслей позволит приятная прогулка. Не стоит проводить свободное время на многолюдных общественных мероприятиях – это может нанести удар по вашему самолюбию.

Лев