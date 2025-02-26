Фанаты встревожены новым видео с Джастином Бибером на фоне слухов, что он употребляет наркотики

На видео 30-летний Бибер читает рэп на борту самолета обнаженный по пояс. Рядом находится его друг с сигаретой во рту. При этом, по всей видимости, рядом не было 28-летней жены Джастина Хейли: в это время в своих соцсетях она выкладывала кадры с рекламного мероприятия.

В комментариях люди отмечают, что в ролике Джастин выглядит заторможенным, и высказывают опасения по поводу его состояния. «Это так грустно видеть», «Он отчаянно нуждается в помощи!», «Не возвращайся к старому», «Надеюсь, ты в порядке, мужик», «Выражение его глаз напоминает глаза Бритни [Спирс]», «Я не думаю, что с ним все в порядке», - пишут пользователи соцсетей.

Видео Бибера появилось после того, как его представитель опроверг слухи о том, что музыкант снова начал принимать наркотики. Такие разговоры появились после того, как Джастина стали замечать на публике в странном виде: растрепанным и с синяками под глазами.

Многие считают, что Бибер снова впал в депрессию на фоне уголовного преследования в отношении рэпера Пи Дидди, которого обвинили в изнасиловании и секс-торговле. Говорят, что в юности Джастин стал одной из жертв скандального рэпера.

В этом свете в сети также обсуждают возможные проблемы в браке Бибера. Недавно он и его 28-летняя жена Хейли стали родителями в первый раз, и многие считают, что трудности родительства могли только усугубить нестабильное психологическое состояние музыканта.