Как отпугнуть женатого мужчину: в Сети набирает популярность новый тренд

Блогер Далия Гранде сняла ролик, где показывает, как она, нарядившись в черное платье, распыляет блестки по всему телу, готовясь к свиданию. «Иду на первое свидание, я в том возрасте, когда они могут быть женаты. Просто чтобы перестраховаться», - подписала она видео.

Теория знакомств гласит, что если мужчина женат, он не будет пытаться вступить с ней в интимную связь, потому что на нем останутся блестки, и его жена узнает, что он был с другой женщиной.

Люди в комментариях были впечатлены этим шагом, и многие сказали, что собираются попробовать его сами.

«Она защищает себя и помогает другим женщинам, я здесь для этого», «Я ненавидел блестки до того, как женился, но это на самом деле довольно хорошая идея, девушка», «Мэм. Во-первых, вы великолепны. Во-вторых, вы гений. Наконец, насколько блестит ваш коридор?», «Такое количество спрея с блестками отпугнет женатых мужчин, комаров, медведей и вампиров», «Черт, я начну носить блестки и обнимать своего мужчину, прежде чем он выйдет… UNO Reverse», - пишут в комментариях.

Идея использовать блестки, чтобы поймать свою вторую половинку на измене, уже стала вирусной в TikTok. Пользователи платформы ранее публиковали видеоролики, демонстрирующие их метод использования блесток для проверки верности своих партнеров, в том числе были и те, кто поймал таким образом своего партнера.

Например, одна женщина нанесла блестки на солнцезащитный козырек со стороны пассажира в машине своего парня, чтобы узнать, не ездит ли кто-то рядом - в частности, ничего не подозревающая женщина, пытающаяся подправить макияж.

Девушки в комментариях Гранде поделились своими трюками, чтобы поймать мужчин на измене.

«Многие женатые мужчины указаны в той же страховке автомобиля, что и их жены, проверьте бардачок на предмет слишком большого количества имен в страховой карте: это может быть его мама или бывшая жена… возможно», «Однажды я распылила свои духи, находясь в машине парня, и он разозлился, потому что не мог выветрить запах, прежде чем заедет на следующее свидание. Берегите себя, дамы», - рассказали они.