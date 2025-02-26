«Подключили серьезных людей!» Новый поворот в деле о смерти Яниса Тиммы

Напомним, Янис Тимма был найден мертвым в подъезде одного из домов в Москве в ночь на 17 декабря 2024 года. Первоначально основной версией было самоубийство. Прощание со спортсменом состоялось 28 декабря в Риге. Спортсмену было 32 года.

Ранее адвокат Екатерина Гордон, которая является представителем отца спортсмена Райтиса Тиммы, указала, что родственники баскетболиста получили отказ в возбуждении уголовного дела. Отец погибшего баскетболиста также заявил, что не уверен в правдивости результатов расследования, проведенного в России. Известно, что дело вернули на дополнительную проверку.

Видео: Янис Тимма ночью перед смертью

В Instagram-сторис Марк Пугачев сказал, что еще ничего не закончилось. Расследование продолжается в Латвии, США и России. Он добавил, что не считает смерть Яниса Тиммы самоубийством.

"Все, что было возможно сделать...