Ср, 26.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

«Подключили серьезных людей!» Новый поворот в деле о смерти Яниса Тиммы

Copy

Во вторник, 25 февраля друг Яниса Тиммы, американский предприниматель Марк Пугачев вышел на связь с подписчиками, чтобы ответить на вопросы, которые касаются расследования смерти латвийского баскетболиста.

Напомним, Янис Тимма был найден мертвым в подъезде одного из домов в Москве в ночь на 17 декабря 2024 года. Первоначально основной версией было самоубийство. Прощание со спортсменом состоялось 28 декабря в Риге. Спортсмену было 32 года.

Ранее адвокат Екатерина Гордон, которая является представителем отца спортсмена Райтиса Тиммы, указала, что родственники баскетболиста получили отказ в возбуждении уголовного дела. Отец погибшего баскетболиста также заявил, что не уверен в правдивости результатов расследования, проведенного в России. Известно, что дело вернули на дополнительную проверку.

Видео: Янис Тимма ночью перед смертью

В Instagram-сторис Марк Пугачев сказал, что еще ничего не закончилось. Расследование продолжается в Латвии, США и России. Он добавил, что не считает смерть Яниса Тиммы самоубийством.

"Все, что было возможно сделать...

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх