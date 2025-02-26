ХИТЫ И ПРОМАХИ Модный эксперт о нарядах на президентском приеме: «С бархатом нужно быть осторожнее!»

По следам президентского приема, который прошел в театре «Эстония» в 107-ю годовщину независимости нашей страны, мы попросили стилиста составить топ-5 лучших, а также пятерку неудачных образов. Прокомментировать наряды гостей для портала Limon.ee согласился художник-модельер, директор школы моды и танца MAX MODA Максим Лоонурм.