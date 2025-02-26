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ХИТЫ И ПРОМАХИ Модный эксперт о нарядах на президентском приеме: «С бархатом нужно быть осторожнее!»

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Фото статьи
Фото: Mihkel Maripuu / kollaaž

По следам президентского приема, который прошел в театре «Эстония» в 107-ю годовщину независимости нашей страны, мы попросили стилиста составить топ-5 лучших, а также пятерку неудачных образов. Прокомментировать наряды гостей для портала Limon.ee согласился художник-модельер, директор школы моды и танца MAX MODA Максим Лоонурм.

Художник-модельер, стилист Максим Лоонурм уточняет, что президентский прием подразумевает дресс-код White tie - это означает высокий уровень приема гостей.

«Не секрет, что на президентском приеме существует некое правило этикета. У женщин предполагается платье длиной не выше щиколотки, возможны украшения, туфли на высоком каблуке. Совершенно недопустимы голые плечи и не прикрытое шалью декольте, обязательно наличие сумочки-клатча», - говорит Максим Лоонурм.

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