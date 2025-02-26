3 мая 2007 года 3-летняя Мэдлин Макканн пропала во время семейного отпуска в португальском городе Прая-да-Луж и больше ее никто не видел. С того трагического дня полиция проверила сотни зацепок и наводок, но до сих пор так и не удалось точно установить, что произошло той ночью.
Для подписчиков
Молодая американка утверждает, что она пропавшая 18 лет назад Мэдлин Макканн, и готова это доказать
22-летняя Юджиния Коллинз из Арканзаса привлекла внимание СМИ своими смелыми заявлениями о том, что она на самом деле является Мэдлин Макканн. Несмотря на то, что ее слова подвергаются сомнениям, Коллинз уверена, что обладает «ДНК-доказательством», подтверждающим ее версию.