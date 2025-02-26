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Молодая американка утверждает, что она пропавшая 18 лет назад Мэдлин Макканн, и готова это доказать

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Фото статьи
Фото: REUTERS / Chris Helgren / Scanpix

3 мая 2007 года 3-летняя Мэдлин Макканн пропала во время семейного отпуска в португальском городе Прая-да-Луж и больше ее никто не видел. С того трагического дня полиция проверила сотни зацепок и наводок, но до сих пор так и не удалось точно установить, что произошло той ночью.

22-летняя Юджиния Коллинз из Арканзаса привлекла внимание СМИ своими смелыми заявлениями о том, что она на самом деле является Мэдлин Макканн. Несмотря на то, что ее слова подвергаются сомнениям, Коллинз уверена, что обладает «ДНК-доказательством», подтверждающим ее версию.

Коллинз утверждает, что начала связывать себя с пропавшей Мэдлин после того, как увидела в ток-шоу Dr. Phil польку Юлию Вандельт, которая называла себя Мэдлин. По словам Коллинз, она заметила сходство между своими фотографиями и снимками Мэдди, что укрепило ее уверенность. «Я увидела возрастные изменения и почувствовала, будто смотрю в зеркало», - сказала она Daily Mail. «Будто в интернете есть мои фотографии, и там говорится, что я пропала».

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