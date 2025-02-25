Главный редактор Rus.Delfi Андрей Шумаков пришел в понедельник на президентский прием, состоявшийся в театре «Эстония», в сопровождении прекрасной спутницы. Порталу Elu24 стало известно, что эта женщина несколько лет назад оказывала эскорт-услуги в Германии. «Я знаю об этом. Но она сказала мне, что это в прошлом», - прокомментировал Шумаков.
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Руководитель Rus.Delfi пришел на президентский прием в сопровождении женщины, предлагавшей эскорт-услуги
По словам источника Elu24, предположительно женщину зовут Ольга Качановская. «Стоит обратить внимание на родинки!» - комментирует источник, ссылаясь на различные сайты, где можно найти фотографии этой женщины.