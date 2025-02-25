Герцогиню Сасссекскую обвиняют в том, что она сплагиатила трейлер своего сериала о стиле жизни «С любовью, Меган» с ролика Памелы Андерсон, пишет Daily Mail.
Меган Маркл снова заподозрили в плагиате
Жена принца Гарри, 43-летняя Меган Маркл, которая недавно оказалась под угрозой иска со стороны властей испанского городка Порререс из-за того, что практически полностью скопировала их герб для своего нового бренда, опять попала в скандал.
Новое кулинарное шоу Памелы Андерсон Cooking With Love стартует на этой неделе, и посмотрев его трейлер, который вышел еще в ноябре 2024 года, зрители пришли к выводу, что Меган Маркл и у актрисы позаимствовала идею для собственного ролика. У них похожая эстетика, названия и гардероб, а также фразы и действия.
Например, в начале обоих трейлеров звезды гуляют по саду, любуясь продуктами, а затем приглашают поваров на кухню, а также семью и друзей попробовать вкусные блюда.
В другом месте клипов Памела объясняет, что просто всегда хотела вывести вещи на новый уровень, в то время как Меган заявляет: «Мне всегда нравилось брать что-то довольно обычное и возвышать его».
Обе ведущих также рассказывают, как они впитывают все возможные знания от экспертов, с которыми сталкиваются, а 57-летняя модель говорит: «Я губка, впитывающая все… Я многому учусь».
Между тем, герцогиня говорит, что она только учится, поскольку ее снимали, когда она пробует свои силы в пчеловодстве. Еще один похожий момент в двух трейлерах произошел, когда Памела и Меган обе дали пять одному из своих гостей. Общая тема романтики, любви и радости также присутствует в обоих трейлерах.
«Если вы посмотрите трейлер нового шоу Памелы, то увидите, что это более аутентичная версия того, чего пыталась добиться Меган, и похоже, что Меган скопировала все! Трейлеры настолько похожи, что это странно», «Шоу Маркл - это точная копия кулинарного и развлекательного шоу Памелы Андерсон. Посмотрите трейлер!», - возмущаются зрители в соцсетях.
Канал Food Network Canada заказал сериал с участием Памелы после успеха ее документального фильма Netflix «Памела: история любви».
Звезда, которая сотрудничает с шеф-поварами, чтобы продемонстрировать свои блюда и рецепты на растительной основе из собственного дома в Канаде, сказала в своем заявлении: «Создание элегантных и уютных пространств, вдохновляющих на сострадательную, спокойную и здоровую среду, всегда было для меня важным и получается естественным образом».