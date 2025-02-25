Меган Маркл снова заподозрили в плагиате

Жена принца Гарри, 43-летняя Меган Маркл, которая недавно оказалась под угрозой иска со стороны властей испанского городка Порререс из-за того, что практически полностью скопировала их герб для своего нового бренда, опять попала в скандал.

Новое кулинарное шоу Памелы Андерсон Cooking With Love стартует на этой неделе, и посмотрев его трейлер, который вышел еще в ноябре 2024 года, зрители пришли к выводу, что Меган Маркл и у актрисы позаимствовала идею для собственного ролика. У них похожая эстетика, названия и гардероб, а также фразы и действия.

Например, в начале обоих трейлеров звезды гуляют по саду, любуясь продуктами, а затем приглашают поваров на кухню, а также семью и друзей попробовать вкусные блюда.

В другом месте клипов Памела объясняет, что просто всегда хотела вывести вещи на новый уровень, в то время как Меган заявляет: «Мне всегда нравилось брать что-то довольно обычное и возвышать его».

Обе ведущих также рассказывают, как они впитывают все возможные знания от экспертов, с которыми сталкиваются, а 57-летняя модель говорит: «Я губка, впитывающая все… Я многому учусь».