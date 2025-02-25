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«Образумить соотечественников...» Галкин, Орбакайте и другие звезды выразили поддержку Украине

Перевод: rus.tvnet.lv
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24 февраля исполнилось три года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В этот день как украинские, так и российские знаменитости публично выразили свою поддержку Украине и осудили российскую агрессию.

Андрей Данилко, более известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, решительно осуждает вторжение России с самого начала полномасштабной войны. Он продолжает выступать, чтобы увеличить поддержку своей страны. На сегодняшний день он уже анонсировал мартовский тур: «Внимание: несмотря на зверства России, тур в поддержку Украины продолжится в марте!».

В профиле Верки Сердючки в Instagram появились слова: «Путин, прекрати убивать наших детей!».

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