Названы шесть продуктов, от которых лучше отказаться перед полетом на самолете

Эксперт по путешествиям в летнем лагере Wild Packs в США Джейми Фрейзер рассказал о шести продуктах, которые категорически нельзя употреблять перед полетом и во время него.

1. Жареные продукты. Такие популярные перекусы как чипсы или луковые кольца определенно могут вызвать у путешественника проблемы с пищеварением.

«Высокое содержание жира и масла в них может вызвать изжогу, а их соленость может привести к задержке жидкости, вызывая вздутие живота и отеки. Герметичный салон может сделать этот опыт еще более неприятным», - пояснил Джейми.

2. Красное мясо. Его лучше не употреблять ни перед полетом, ни во время полета.

«Стейки, бургеры и другое красное мясо перевариваются дольше, из-за чего вы можете чувствовать тяжесть и дискомфорт. Вместо этого выбирайте белое мясо, такое как курица или рыба, - это лучший вариант, чтобы поддерживать желудок в норме во время путешествия», - посоветовал эксперт.

3. Диуретики. Такие популярные напитки, как кофе и алкоголь, не очень хорошо сочетаются с путешествиями на самолетах.

«Перелет уже обезвоживает ваш организм, а кофеин только ухудшает ситуацию. Это диуретик, то есть он увеличивает потерю жидкости, что может привести к головным болям, тошноте и усталости. Он также может затруднить сон, что вам следует учитывать, если вы путешествуете длительным рейсом», - рассказал Фрейзер.