Вт, 25.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи

Названы шесть продуктов, от которых лучше отказаться перед полетом на самолете

Copy
Борт самолета. Снимок иллюстративный.
Борт самолета. Снимок иллюстративный. Фото: Matej Kastelic/shutterstock

Любой полет на самолете оказывает определенное неблагоприятное влияние на организм человека, а особенно страдает пищеварительная система. Впрочем, в силах каждого пассажира чуточку помочь своему желудку справиться с перелетом, просто подкорректировав свой рацион. Изменение давления и уровня кислорода в самолетах может препятствовать перевариванию пищи, способствуя ощущению вздутия живота, газов или тошноты, пишет Daily Express.

Эксперт по путешествиям в летнем лагере Wild Packs в США Джейми Фрейзер рассказал о шести продуктах, которые категорически нельзя употреблять перед полетом и во время него.

1. Жареные продукты. Такие популярные перекусы как чипсы или луковые кольца определенно могут вызвать у путешественника проблемы с пищеварением.

«Высокое содержание жира и масла в них может вызвать изжогу, а их соленость может привести к задержке жидкости, вызывая вздутие живота и отеки. Герметичный салон может сделать этот опыт еще более неприятным», - пояснил Джейми.

2. Красное мясо. Его лучше не употреблять ни перед полетом, ни во время полета.

«Стейки, бургеры и другое красное мясо перевариваются дольше, из-за чего вы можете чувствовать тяжесть и дискомфорт. Вместо этого выбирайте белое мясо, такое как курица или рыба, - это лучший вариант, чтобы поддерживать желудок в норме во время путешествия», - посоветовал эксперт.

3. Диуретики. Такие популярные напитки, как кофе и алкоголь, не очень хорошо сочетаются с путешествиями на самолетах.

«Перелет уже обезвоживает ваш организм, а кофеин только ухудшает ситуацию. Это диуретик, то есть он увеличивает потерю жидкости, что может привести к головным болям, тошноте и усталости. Он также может затруднить сон, что вам следует учитывать, если вы путешествуете длительным рейсом», - рассказал Фрейзер.

4. Газировка. По словам Джейми, газированные напитки могут привести к вздутию живота и дискомфорту, так как газ расширяется в желудке во время полета. Они также могут способствовать изжоге, из-за чего пассажир будет чувствовать себя вялым и беспокойным после приземления.

5. Продукты с высоким содержанием клетчатки. Такие продукты, как фасоль, брокколи и яблоки, отлично подходят для употребления на земле, однако изменение давления воздуха на большой высоте может привести к чрезмерному вздутию живота и образованию газов.

6. Острая пища. Такие блюда, как карри или что-либо с перцем чили, могут раздражать слизистую оболочку желудка, увеличивая риск кислотного рефлюкса.

«Ситуация ухудшается, если долго сидеть. Острая пища также может способствовать обезвоживанию и затруднять расслабление или сон во время полета», - пояснил эксперт.

В то же время, чтобы перелет был благоприятен для желудка, Джейми советует путешественника есть небольшими порциями и чаще, чем один большой прием пищи перед посадкой на рейс. При этом во время полета стоит периодически передвигаться по салону, чтобы помочь пищеварению, и пить много воды.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх