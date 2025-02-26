ГОРОСКОП НА 26 ФЕВРАЛЯ Стрельцов ждут трудности, у Раков могут быть проблемы на работе

Близнецы

День будет сложным и напряженным, к тому же ваш жизненный потенциал снижен, что повышает вероятность недомогания, проблем со здоровьем. Постарайтесь заранее составить план действий и придерживайтесь его, как бы ни складывались обстоятельства - это облегчит жизнь и вам, и вашим близким. Серьезные проблемы лучше решать самостоятельно, поскольку вмешательство в ваши дела других людей не приведет ни к чему хорошему.

Источником приятных эмоций и оптимизма станет общение с членами семьи. Кроме того, хорошо складываются романтические отношения, появляется возможность обсудить с любимым человеком важные для вас вопросы.

Рак

Не исключены проблемы в общении с коллегами и руководством, но свойственные вам чувство такта и дружелюбие помогут преодолеть все преграды. Возможны значительные успехи у представителей творческих профессий и учащихся; всем Ракам будет полезно дать волю фантазии, увидеть привычную ситуацию в необычном свете.

Благоприятный день для улучшения романтических и семейных отношений, вам будет легко изменить собственное поведение, наилучшим образом повлиять на окружающих. Встречайтесь со старыми знакомыми, посещайте праздники и вечеринки, но избегайте увеселительных заведений с сомнительной репутацией и ресторанов с плохой кухней.

Лев