В воскресенье, 16 февраля, 24-летняя южнокорейская актриса Ким Сэ Рон была найдена мертвой в своем доме в Сеуле. Полиция подтвердила, что молодая актриса покончила жизнь самоубийством. Смерть Ким повторно возродила дискуссии о влиянии южнокорейской селебрити-культуры на своих звезд - создававшуюся за эти годы разрушительную атмосферу сравнивали со знаменитым южнокорейским сериалом «Игра в кальмара».
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Как одна ошибка разрушила карьеру южнокорейской актрисы и привела к ее смерти
Критики индустрии развлечений Южной Кореи говорят, что она порождает новых звезд, но также подвергает молодые и старые таланты неизмеримому давлению и критике. Так случилось и с Ким - одна ошибка, допущенная почти три года назад, оказалась для нее фатальной.