Как одна ошибка разрушила карьеру южнокорейской актрисы и привела к ее смерти

Критики индустрии развлечений Южной Кореи говорят, что она порождает новых звезд, но также подвергает молодые и старые таланты неизмеримому давлению и критике. Так случилось и с Ким - одна ошибка, допущенная почти три года назад, оказалась для нее фатальной.