КАТРИН ЛУСТ Как я впервые побывала на президентском приеме, или неприятный осадок после праздника

Сразу скажу, что у меня нет желания цепляться за каждую мелочь, но если что-то заслуживает внимания с другого ракурса, было бы глупо замалчивать это. Вчера я впервые в жизни освещала празднование Дня независимости в театре «Эстония» для Elu24. Я подумала, как здорово, что я тоже могу стать частью этого праздника в качестве журналиста. Однако меня удивило, как на приеме встречают журналистов - тех, кто находится там, чтобы донести всю эту восхитительную атмосферу до людей.