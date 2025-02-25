Сразу скажу, что у меня нет желания цепляться за каждую мелочь, но если что-то заслуживает внимания с другого ракурса, было бы глупо замалчивать это. Вчера я впервые в жизни освещала празднование Дня независимости в театре «Эстония» для Elu24. Я подумала, как здорово, что я тоже могу стать частью этого праздника в качестве журналиста. Однако меня удивило, как на приеме встречают журналистов - тех, кто находится там, чтобы донести всю эту восхитительную атмосферу до людей.
Для подписчиков
КАТРИН ЛУСТ ⟩ Как я впервые побывала на президентском приеме, или неприятный осадок после праздника
Журналистов на президентском приеме размещают в кафе, которое находится в подвале театра «Эстония». Стоит отметить, что в этом небольшом помещении сидят несколько десятков опрятно одетых репортеров и фотографов, а окон в комнате нет. Конечно, это место вполне уютное, если заглянуть сюда во время антракта, но проведенные в этом замкнутом пространстве часы заставили меня задуматься.