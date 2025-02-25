Недавно украинский певец и продюсер Потап зажег в таллиннском клубе MJCLub! В интервью порталу Limon.ee он рассказал, за что любит Эстонию, а также признался за кого будет голосовать на Евровидении.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Потап после концерта в Таллинне: «Ставлю сто долларов на то, что Томми Кэш выиграет Евровидение!» (1)
- Какие у вас эмоции после концерта и впечатления от Таллинна и Эстонии в целом?
- Несмотря на холодную погоду и заснеженный Таллинн, у меня были самые теплые эмоции от встречи с этим прекрасным городом и его замечательными жителями. Концерт прошел в очень классной, теплой атмосфере, люди пели вместе с нами, это было круто, высший пилотаж!
- После концерта вы даже приболели, не из-за погоды ли?
- Это не из-за погоды. Мы люди тоже северные, несмотря на то, что у нас география достаточно южная, и снег мы не так часто видим. Я по нему даже соскучился уже. Но у меня была своя, скажем так, спортивная травма, которую с лихвой покрыли зрители, которые допевали все, что мы недопели, дотанцовывали все, что мы недотанцевали. В общем здорово. Это была совместная работа по высечению кайфа из стали.
- А если не секрет, то где вы сейчас живете? Вы сказали, что соскучились по снегу.
- Да, соскучился по снегу, потому что сейчас проживаю в Барселоне. И у меня образовался такой пятиугольничек: Барселона, Киев, Лондон, Майами, Дубай. Так как я строю международный медиахолдинг, мне приходится бывать в этих точках. Поэтому увидеться со снежным и красивейшим Таллинном и проехать всю Эстонию - это просто фантастика. Тем более, что мне очень нравится местная кухня.
- А какие именно блюда вам нравятся?
- Не буду говорить название, чтобы не ошибиться. Мы останавливались на одной из очень цивильных заправок и ели такое мясное блюдо, приправленное такой заправкой и сметаной. Было очень вкусно.
Единственный нюанс с эстонской едой - это то, что она уж очень напоминает закуску. И я, как человек непьющий, завидую всем тем, кто может, глядя на заснеженный пейзаж лесной Эстонии, выпить 50 грамм и закусить прекрасной эстонской едой.
- А следите ли вы за эстонской музыкальной индустрией? Сейчас, например, в Сети много шума наделал Томми Кэш. Знакомы вы ли с ним?
- Знакомы с Томми Кэшем, причем с самого начала. Он потрясающий, фантастический, очень талантливый человек. Я считаю, что он сделал сейчас сумасшедший прорыв.
Это супер креативный парень, и в его команде работают наши друзья, которым я написал после его выступления на Eesti laul о том, что это фантастическая песня. Весь номер, идея, весь арт, связанный с песней, которую сделал Томми Кэш, это, конечно, фантастика. Я буду голосовать за нее! Я даже больше скажу, ставлю сто долларов на то, что эта песня выиграет Евровидение.
- Раньше вы приезжали в Эстонию с Настей. Почему в этот раз ее с собой не взяли?
- Ну мы с Настей закончили петь вместе больше семи лет назад. Здесь в Таллинне я в рамках тура Greatest Hits - лучшие хиты. Это песни, которые я написал за 20 лет для разных проектов: Потап и Настя, «Время и Стекло», «Мозги» и, естественно, я презентовал новый проект, который называется Slavic Balagan. Он, кстати, был очень тепло принят и я понял, что он понравится не только эстонцам, а всем жителям стран Балтии.
- Сейчас проходит кастинг по всей Европе в группу «Мозги». Много ли желающих?
- Каждый день мы получаем от сотни до пятисот заявок на кастинг из разных частей Европы и не только. Есть ребята из Латинской Америки, из Соединенных Штатах Америки, из Испании, из Германии, из стран Балтии as well.
Ажиотаж сумасшедший. Это прекрасная возможность познакомиться с талантливыми танцорами, певцами, композиторами, битмейкерами, которые находятся не только в Европе. Это хороший шанс поработать с новыми, классными ребятами. Это радует меня, как музыкального продюсера.
- Сейчас в группе только парни. Могут ли подавать свои заявки и девушки?
- Мы открыты, формат может поменяться. Красивая, талантливая девочка или талантливые девочки, да любые девочки, которые будут оригинальные, могут легко влететь в новый состав группы. «Мозги» предполагает собой разрывной фестивальный формат для европейской и не только аудитории.
- И будут ли еще какие-то новые проекты, помимо тех, что вы перечислили?
- Обязательно будут новые проекты, но это пока секрет! Сейчас же наслаждайтесь новыми песнями от проекта Slavic Balagan. Ждите новую группу Мозги. И обязательно ждите новое от Потапа как от продюсера и от моей компании Мозги International. Будем качать мировые сцены вместе.