«Соскучился по снегу», - Потап. Фото: Пресс-фото

- А какие именно блюда вам нравятся?

- Не буду говорить название, чтобы не ошибиться. Мы останавливались на одной из очень цивильных заправок и ели такое мясное блюдо, приправленное такой заправкой и сметаной. Было очень вкусно.

Единственный нюанс с эстонской едой - это то, что она уж очень напоминает закуску. И я, как человек непьющий, завидую всем тем, кто может, глядя на заснеженный пейзаж лесной Эстонии, выпить 50 грамм и закусить прекрасной эстонской едой.

- А следите ли вы за эстонской музыкальной индустрией? Сейчас, например, в Сети много шума наделал Томми Кэш. Знакомы вы ли с ним?

- Знакомы с Томми Кэшем, причем с самого начала. Он потрясающий, фантастический, очень талантливый человек. Я считаю, что он сделал сейчас сумасшедший прорыв.

Это супер креативный парень, и в его команде работают наши друзья, которым я написал после его выступления на Eesti laul о том, что это фантастическая песня. Весь номер, идея, весь арт, связанный с песней, которую сделал Томми Кэш, это, конечно, фантастика. Я буду голосовать за нее! Я даже больше скажу, ставлю сто долларов на то, что эта песня выиграет Евровидение.

- Раньше вы приезжали в Эстонию с Настей. Почему в этот раз ее с собой не взяли?