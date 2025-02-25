Отважная женщина, живущая на Аляске: «Чтобы попасть в ближайший магазин, мне нужно лететь на самолете»

26-летняя Салина Олсворт всю жизнь прожила в Порт Элсворте, Аляска, США. Ее бабушка и дедушка, Бейб и Мэри Олсворт, переехали туда в 1940-х годах. Живя в одной из самых изолированных деревень мира, где нет ни магазинов, ни ресторанов, она вынуждена лететь 320 километров, чтобы купить продукты.