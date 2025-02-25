26-летняя Салина Олсворт всю жизнь прожила в Порт Элсворте, Аляска, США. Ее бабушка и дедушка, Бейб и Мэри Олсворт, переехали туда в 1940-х годах. Живя в одной из самых изолированных деревень мира, где нет ни магазинов, ни ресторанов, она вынуждена лететь 320 километров, чтобы купить продукты.
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Отважная женщина, живущая на Аляске: «Чтобы попасть в ближайший магазин, мне нужно лететь на самолете»
В Порт Элсворте проживает всего 186 человек, а в туристический сезон население увеличивается до 400. Единственный способ добраться до более крупного населенного пункта - это полет на небольшом самолете, так как в деревне нет дорог, супермаркетов, больниц и пабов.