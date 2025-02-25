Канье Уэст и Бьянка Цензори приняли решение насчет своего брака

47-летний американский рэпер Канье Уэст и его 30-летняя жена Бьянка Цензори, слухи о грядущем разводе которых недавно облетели все СМИ, решили дать своему браку второй шанс, пишет Page Six. По информации инсайдера, пара действительно собиралась расстаться, но, взяв некоторое время на раздумья, хочет попробовать реанимировать отношения.

Информатор добавил, что супруги «решили снова пожениться» после «множества разговоров» в последние дни.

Пожив некоторое время раздельно, они пришли к выводу, что «не готовы отказаться друг от друга», утверждает источник.

Наиболее активно информация о том, что семейный союз Канье Уэста на грани, появились после того, как Бьянка вышла на красную дорожку «Грэмми» в полностью прозрачом платье на голое тело. Его она надела по настоянию мужа, хотя ей хотелось выбрать более комфортный наряд.

Масла в огонь подлили и антисемитские посты рэпера, которыми тот разразился спустя несколько дней после скандала на премии. Уэст заявил: «Я люблю Гитлера» и «Я нацист» в потоке оскорбительных постов, и даже объявил, что будет продавать футболку, украшенную свастикой.

Генеральный директор и национальный директор Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт заявил, что антисемитские настроения Канье «совершенно опасны».

Позже Уэст сказал, что деактивирует свой аккаунт X, поблагодарив Маска за то, что тот позволил ему высказаться. В свою очередь Илон подтвердил удаление страницы Канье, однако спустя несколько дней она снова заработала.