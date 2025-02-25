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ВДОХНОВЛЯЕТ Жительница Пярну создала портрет Томми Кэша: «Моя новая картина, которую сразу же купили»

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Фото статьи
Фото: Martin Pedaja

Жительница Пярну Анне увлекается живописью. Ранее она писала на холсте известных политиков, но теперь создала картину с изображением Томми Кэша. Как только она поделилась фотографией работы в социальных сетях, сразу же нашелся покупатель.

В Facebook-группе Kõigile, kõigile... isetehtud nokitsused ja ütlemised Анне опубликовала два снимка своих последних работ. Одна из них носит название Cash, и это в прямом смысле слова - внутри рамы находится наличные деньги. Красный галстук в картине отсылает к Томми Кэшу.

Художественная композиция.
Художественная композиция. Фото: Erakogu
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