Хотите разбогатеть? Миллиардер делится простым советом, который нужно выполнять каждый день

Американская телезвезда и миллиардер Марк Кьюбан раскрывает путь к своему финансовому успеху и называет один важный фактор, который направляет людей к богатству. Это небольшой, но важный трюк, который необходимо закрепить в своих привычках и выполнять ежедневно.