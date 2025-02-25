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Хотите разбогатеть? Миллиардер делится простым советом, который нужно выполнять каждый день

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Американская телезвезда и миллиардер Марк Кьюбан раскрывает путь к своему финансовому успеху и называет один важный фактор, который направляет людей к богатству. Это небольшой, но важный трюк, который необходимо закрепить в своих привычках и выполнять ежедневно.

Послание 66-летнего несомненно богатого человека короткое и конкретное - нужно научиться жертвовать, а также соблюдать строгую дисциплину.

Совладелец NBA Dallas Mavericks и 2929 Entertainment признает, что не существует универсальной формулы, гарантирующей попадание в число самых богатых людей мира, но есть условия, которые позволяют деньгам начать расти. Совет миллиардера прост и резок: «Экономь. Экономь столько, сколько сможешь!»

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