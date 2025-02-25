Растрогал даже Аллу Пугачеву: Максим Галкин рассказал, что делает в минуты депрессии

Максим Галкин решил «утешить» недоброжелателей советами о том, как поднять настроение в моменты грусти, пишут Факты.
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Максим Галкин опубликовал видеоролик, в котором исполнил песню на грузинском языке.
«Если у вас плохое настроение утром и вы не знаете, что с этим делать, - а жить нужно бодро, правильно? - тогда рекомендую: пойте грузинские песни, которые знаете. А если к грузинским песням у вас есть хорошее красное вино и бокал - то это комбо», - написал шоумен.
Также муж Примадонны добавил, что одной из самых любимых грузинских песен является «Соловей» грузинского певца Отара Рамишвили.
«Всегда пою, когда хочу, чтобы радость была на душе!» - рассказал артист.
В комментариях подписчики похвалили исполнение песни, отметив, что поет Галкин почти без акцента - будто жил с детства в Тбилиси. А жена юмориста Алла Пугачева даже умилилась.
«Ты ж мой любимый!» - написала она в комментариях.