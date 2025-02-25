Растрогал даже Аллу Пугачеву: Максим Галкин рассказал, что делает в минуты депрессии

«Если у вас плохое настроение утром и вы не знаете, что с этим делать, - а жить нужно бодро, правильно? - тогда рекомендую: пойте грузинские песни, которые знаете. А если к грузинским песням у вас есть хорошее красное вино и бокал - то это комбо», - написал шоумен.