«Эта песня - не обращение к кому-то конкретно. Не призыв. Эта песня - крик души. И всё. Самая простая, прямая и быстро написанная (буквально за 20 минут) из всех моих песен. Нас как группу она перепахала. Разделила на до и после. Не все выдержали этот марафон. Но тех, кто остался, она сплотила и переродила», - написал музыкант в своих соцсетях.

Основная часть съtмок прошла 15 декабря в Юрмале на Балтийском море -температура воздуха +1 (ощущалось как -10), температура воды +5, скорость ветра 34 км/ч, порывы до 56 км/ч…

«Шторм, шквальный ветер, снег иглами, ледяная вода, ни единого просвета на небе! Этот шторм - очень точный образ того, что происходит в моей душе последние три года: ветер сбивает с ног, снег пронзает до костей, вода настолько ледяная, что не чувствуешь ни рук, ни ног… но я продолжаю идти, чтобы не остыть, продолжаю петь, чтобы не молчать, продолжаю кричать, чтобы не уснуть и не сдаться тьме внутри себя. Я всё равно нахожу в себе свет, чтобы осветить путь. И всt равно вижу свет в конце пути и иду на него как на маяк, чего бы это ни стоило», - говорит Артур.

Кроме Юрмалы, часть материала снимали в Риге. Было задумано, что в клипе будут появляться лица - такой «хор человеческих душ», - которые тоже поют строчки из песни. Одной из участниц этого хора стала актриса Чулпан Хаматова.

Чулпан Хаматова Фото: Пресс-фото

«Спасибо моей любимой Чулпан и всем неравнодушным, знакомым и незнакомым, близким и далёким людям, которые откликнулись на мой призыв и приняли участие в съёмке. Отдельное спасибо всем, кто присылал свои видео со всех уголков мира. Даю слово, что никто не останется за кадром», - писал Смольянинов в своем Instagram.

В съемках видеоклипа приняли участие люди из России, Латвии, Беларуси, Украины, Израиля, Молдовы, США и многих других стран, которым небезразлично то, что происходит. «Лучше бы этой песни никогда не было. Но она будет всегда», - написал Артур Смольянинов.

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