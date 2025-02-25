Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда, несмотря на здоровое питание и активный образ жизни, вес не хочет снижаться. Это удручает и создаёт ощущение, что все усилия напрасны. Однако за застоем в похудении могут скрываться мелкие привычки и детали, на которые вы, возможно, не обращали внимания. Вот десять причин, почему вес может не снижаться, и советы, как исправить эти ошибки.