После смерти дедушки раскрылась тяжелая правда: нам твердили, что у него деменция

Насколько хорошо мы на самом деле знаем своих самых близких людей? Одна женщина поделилась трагической семейной историей, в которой они считали своего дедушку страдающим деменцикй, но только после его смерти выяснилась ужасная правда.

Она написала на форуме Reddit: «Все началось в последний год жизни дедушки, когда его здоровье ухудшилось и он начал жаловаться на странные вещи. Страдая от деменции, он был убежден, что по ночам по дому передвигается незнакомый мужчина, который пользуется его вещами и пробирается в его дом. Врачам и членам семьи казалось, что это всего лишь галлюцинации, вызванные болезнью, поэтому они увеличили дозу лекарств, чтобы успокоить дедушку»​.