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После смерти дедушки раскрылась тяжелая правда: нам твердили, что у него деменция

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Семейные тайны могут быть сложными и болезненными, особенно когда они раскрываются самым неожиданным образом. Именно так произошло в семье одной женщины, когда тщательно скрываемая двойная жизнь бабушки раскрылась только после смерти дедушки - и правда оказалась куда более болезненной, чем кто-либо мог предположить

Насколько хорошо мы на самом деле знаем своих самых близких людей? Одна женщина поделилась трагической семейной историей, в которой они считали своего дедушку страдающим деменцикй, но только после его смерти выяснилась ужасная правда.

Она написала на форуме Reddit: «Все началось в последний год жизни дедушки, когда его здоровье ухудшилось и он начал жаловаться на странные вещи. Страдая от деменции, он был убежден, что по ночам по дому передвигается незнакомый мужчина, который пользуется его вещами и пробирается в его дом. Врачам и членам семьи казалось, что это всего лишь галлюцинации, вызванные болезнью, поэтому они увеличили дозу лекарств, чтобы успокоить дедушку»​.

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