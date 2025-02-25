Как ногти показывают, сколько вы проживете: ответ генетика

С давних времен до настоящего времени люди ищут рецепт вечной молодости. Современные ученые активно исследуют генетические, пищевые и экологические факторы в надежде раскрыть секреты долголетия. Среди них и доктор Дэвид Синклер - легенда в мире генетики, известный своими исследованиями того, почему мы стареем и как можно замедлить этот процесс. Он преподает биологию старения и трансляционную медицину в Гарвардской медицинской школе с 1999 года, поэтому, безусловно, знает все о старении.

«Скорость роста ногтей - это действительно хороший показатель того, насколько вы стареете или нет», - сказал доктор Синклер недавно во время одного из эпизодов своего подкаста Lifespan. «Каждый раз, когда мне приходится стричь ногти, я думаю: "Как давно я их стриг?"».

Он объяснил, что здоровье ногтей может многое рассказать о скорости, с которой организм генерирует новые, здоровые клетки - и чем быстрее это происходит, тем лучше.

По словам доктора Синклера, быстрое изменение клеток означает, что у вас младший биологический возраст, поскольку по мере взросления этот процесс замедляется.

«Все это родилось из исследования 1979 года, в котором они приклеивали эти маленькие измерительные ленты на ногти людей и измеряли их многие годы», - говорит эксперт.

Исследование показало, что еженедельная скорость роста ногтей уменьшалась примерно на полпроцента каждый год после того, как участникам исполнялось 30 лет.

«И действительно, наблюдая за тысячами людей, мы теперь точно знаем, что скорость роста ногтей уменьшается примерно на полпроцента в год», - поделился эксперт. «Если измерить этот показатель, то это действительно хороший индикатор того, сколько вам лет биологически».

По сути наука предполагает, что если ваши ногти все еще растут быстро по сравнению с другими людьми вашего возраста, вы, вероятно, стареете медленнее, чем они.

По словам доктора Мишель Генри, основательницы клиники кожной и эстетической хирургии Манхэттена, с возрастом организм производит меньше кератина, из-за чего ногти становятся более хрупкими.

Ранее она рассказала об этом в интервью Huff Post: «С возрастом наш организм начинает производить меньше природных белков, содержащихся в ногтях, что может привести к тому, что ногти становятся более ломкими, сухими и склонными к ломанию. Эти кератиновые белки также содержатся в волосяных фолликулах».