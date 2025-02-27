Жители нескольких районов Таллинна недавно столкнулись с необычной находкой - снег, окрашенный в ярко синий или красный цвет, вперемешку с сухим кормом. Является ли это случайностью или в столице орудуют догхантеры?

Соня отправилась вечером на прогулку со своей собакой в Ласнамяэ и недалеко от своего дома увидела необычный сугроб. «Собака начала подбирать корм со снега, окрашенного в ярко-синий цвет, хорошо, что я сразу увидела, она успела съесть немного», - рассказала она. Соня также отметила, что собрала окрашенный снег и остатки сухого корма, которые лежали там и выкинула в мусорный контейнер.