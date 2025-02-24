На президентский прием, среди прочих, были приглашен мэр Таллинна Евгений Осиновский. По его словам, самый запоминающийся День независимости был в 2022 году: «Я тогда болел коронавирусом и наблюдал за всем происходящим из дома. Тот шок, что именно в день рождения нашей страны случилась такая трагедия, запомнится многим жителям».