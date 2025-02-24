24 февраля Эстония отмечает 107-ю годовщину независимости. По этому случаю в столичном театре «Эстония» прошел официальный прием президента Аларa Кариса и его супруги Сирье Карис.
ВИДЕО ⟩ Евгений Осиновский на президентском приеме: «Читаю с детьми на русском и эстонском языках» (2)
На президентский прием, среди прочих, были приглашен мэр Таллинна Евгений Осиновский. По его словам, самый запоминающийся День независимости был в 2022 году: «Я тогда болел коронавирусом и наблюдал за всем происходящим из дома. Тот шок, что именно в день рождения нашей страны случилась такая трагедия, запомнится многим жителям».
По словам мэра Таллинна, благополучие Эстонии зависит от возможностей и потенциала жителей страны: «Поэтому образование на первом месте. Мы должны продолжать развивать эту сферу. Важно, что президент обратил на это свое внимание в речи».
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