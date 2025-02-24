24 февраля Эстония отмечает 107-ю годовщину независимости. В связи с этим в столичном театре «Эстония» прошел официальный прием президента Аларa Кариса и его супруги Сирье Карис.
ВИДЕО ⟩ Михаил Кылварт и Анастасия Коваленко-Кылварт: в нашей стране есть все, что необходимо для комфортной жизни
На президентский прием, среди прочих, были приглашены Михаил Кылварт и Анастасия Коваленко-Кылварт.
«Сегодня такой день, когда надо радоваться. В последнее время очень много всего происходит в политике и жизни, но нужно находить время, чтобы побыть с близкими!» - говорит член Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт.
«Смысла Дня независимости в консолидации людей, проживающих в Эстонии. Мне кажется, этого не хватает сейчас в нашем обществе. Наоборот мы часто ищем то, что нас разделяет и конфликты. Для маленького общества важно быть единым», - добавляет Михаил Кылварт.
По словам Кылварта, в Эстонии есть все, что необходимо для комфортной жизни: «Сейчас люди ждут, что государство о них позаботиться. Однако они не всегда находят и получают то, чего они действительно достойны».
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