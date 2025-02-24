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ВИДЕО Владимир Свет на президентском приеме: «Призываю людей смешно шутить про политиков!» (1)

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24 февраля Эстония отмечает 107-ю годовщину независимости. В связи с этим в столичном театре «Эстония» прошел официальный прием президента Аларa Кариса и его супруги Сирье Карис.

На президентский прием, среди прочих, был приглашен и министр инфраструктуры Владимир Свет. «То, что премьер-министр сейчас находится не в Таллинне, а в Киеве показывает, что сейчас непростые времена. Времена, когда мы должны держаться вместе», - отметил он.

По словам Света, будущее Эстонии в руках самих жителей: «Мне бы хотелось, чтобы мы могли находить больше тех вещей, которые нас объединяют, а не тех, что нас отличают друг от друга. Я верю, что если мы чего-то захотим, то мы этого добьемся!»

Владимир Свет пожелал жителям Эстонии смелости: «Чтобы мечтать и двигаться вперед к своим мечтам». 

Смотрите видео!

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