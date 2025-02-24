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ВИДЕО Фигуристка Нина Петрыкина на президентском приеме: «Внутри все кипело» (1)

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24 февраля Эстония отмечает 107-ю годовщину независимости. По этому случаю в столичном театре «Эстония» состоялся официальный прием президента Аларa Кариса и его супруги Сирье Карис.

​Фигуристка Нина Петрыкина была приглашена на президентские прием по случаю Дня независимости впервые: «Сначала думала, что просто надену платьишко и сделаю быстренько макияж и прическу, но что-то во мне закипело и захотелось выглядеть достойно»​.

По словам Петрыкиной, она была шокирована, когда получила приглашение: «Сначала даже не поняла, что это! Осознание пришло не сразу».

Смотрите видео!

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