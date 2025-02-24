24 февраля Эстония отмечает 107-ю годовщину независимости. По этому случаю в столичном театре «Эстония» состоялся официальный прием президента Аларa Кариса и его супруги Сирье Карис.
Фигуристка Нина Петрыкина была приглашена на президентские прием по случаю Дня независимости впервые: «Сначала думала, что просто надену платьишко и сделаю быстренько макияж и прическу, но что-то во мне закипело и захотелось выглядеть достойно».
По словам Петрыкиной, она была шокирована, когда получила приглашение: «Сначала даже не поняла, что это! Осознание пришло не сразу».
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