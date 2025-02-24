​Фигуристка Нина Петрыкина была приглашена на президентские прием по случаю Дня независимости впервые: «Сначала думала, что просто надену платьишко и сделаю быстренько макияж и прическу, но что-то во мне закипело и захотелось выглядеть достойно»​.