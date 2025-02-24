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ФОТО Артист года Флориан Валь прибыл на президентский прием вместе со своей возлюбленной

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Фото статьи
Фото: Konstantin Sednev

На президентский прием, проходящий в театре «Эстония», прибыл и Флориан Валь, который завоевал титул «Артист года».

На торжественном приеме рядом с Валем сияла его спутница Мария Хелен Кянд.

Флориан Валь с возлюбленной на президентском приеме.
Флориан Валь с возлюбленной на президентском приеме. Фото: Konstantin Sednev

Впервые пара появилась на публике на церемонии вручения Эстонских музыкальных наград. В прошлом году Флориан в интервью Anne & Stiil рассказал, что его возлюбленная Мария работает руководителем проектов в Музее современного искусства Эстонии. В прошлом году у них родился сын Эзра.

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