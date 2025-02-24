На президентский прием, проходящий в театре «Эстония», прибыл и Флориан Валь, который завоевал титул «Артист года».
ФОТО ⟩ Артист года Флориан Валь прибыл на президентский прием вместе со своей возлюбленной
На торжественном приеме рядом с Валем сияла его спутница Мария Хелен Кянд.
Впервые пара появилась на публике на церемонии вручения Эстонских музыкальных наград. В прошлом году Флориан в интервью Anne & Stiil рассказал, что его возлюбленная Мария работает руководителем проектов в Музее современного искусства Эстонии. В прошлом году у них родился сын Эзра.