ФОТО Артист года Флориан Валь прибыл на президентский прием вместе со своей возлюбленной

На торжественном приеме рядом с Валем сияла его спутница Мария Хелен Кянд .

Впервые пара появилась на публике на церемонии вручения Эстонских музыкальных наград. В прошлом году Флориан в интервью Anne & Stiil рассказал, что его возлюбленная Мария работает руководителем проектов в Музее современного искусства Эстонии. В прошлом году у них родился сын Эзра.