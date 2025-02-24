24 февраля Эстония отмечает 107-ю годовщину независимости. В 18:00 в концертном зале «Эстония» начнется торжественный концерт по случаю Дня независимости, после которого состоится официальный прием президента Аларa Кариса и его супруги Сирье Карис. Следите за обновлениями - смотрите, кто прямо сейчас прибывает на прием!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, чем кормят на президентском приеме
В этом году в театре «Эстония» соберется около 800 гостей. Как и в предыдущие годы, на президентский прием приглашены представители самых разных сфер, однако в этот раз особое внимание уделено Году эстонской книги, а значит – культуре и образованию.
Среди гостей - деятели культуры и спорта, представители сферы образования, защитники психического здоровья, общественные деятели, политики, государственные служащие и представители дипломатического корпуса.