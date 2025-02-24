Если раньше над меню трудились повара из разных ресторанов, то в этом году на приеме кормят повара из Nordic Catering и финалисты телешоу «МастерШеф».

«Мы использовали самые лучшие продукты, что можно найти в Эстонии! Из них мы приготовили простые, но вкусные и, конечно же, красивые закуски», - с улыбкой отмечает повар Nordic Catering Евгений Шевчук.

Призер телешоу «МастерШеф» Анастасия Тихая призналась, что на приготовление изысканных блюд ее вдохновляют отзывы людей: «Не каждый день можно попробовать конфеты с чилли. Приятно слышать положительные отзывы».

В этом году в театре «Эстония» собралось около 800 гостей. Как и в предыдущие годы, на президентский прием приглашены представители самых разных сфер, однако в этот раз особое внимание уделено Году эстонской книги, а значит – культуре и образованию.

Среди гостей - деятели культуры и спорта, представители сферы образования, защитники психического здоровья, общественные деятели, политики, государственные служащие и представители дипломатического корпуса.