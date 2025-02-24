24 февраля Эстония отмечает 107-ю годовщину независимости. В связи с этим в столичном театре «Эстония» прошел официальный прием президента Аларa Кариса и его супруги Сирье Карис.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Трюфели с чили и салат из копченой щуки: смотрите, чем угощали гостей на президентском приеме (1)
Если раньше над меню трудились повара из разных ресторанов, то в этом году на приеме кормили повара из Nordic Catering и финалисты телешоу «МастерШеф».
«Мы использовали самые лучшие продукты, что можно найти в Эстонии! Из них мы приготовили простые, но вкусные и, конечно же, красивые закуски», - с улыбкой отметил повар Nordic Catering Евгений Шевчук.
Призер телешоу «МастерШеф» Анастасия Тихая призналась, что на приготовление изысканных блюд ее вдохновляют отзывы людей: «Не каждый день можно попробовать конфеты с чилли. Приятно слышать положительные отзывы».
В этом году в театре «Эстония» собралось около 800 гостей. Как и в предыдущие годы, на президентский прием приглашены представители самых разных сфер, однако в этот раз особое внимание уделено Году эстонской книги, а значит - культуре и образованию.
Среди гостей - деятели культуры и спорта, представители сферы образования, защитники психического здоровья, общественные деятели, политики, государственные служащие и представители дипломатического корпуса.