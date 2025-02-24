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ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как проходит президентский прием в театре «Эстония»

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24 февраля Эстония отмечает 107-ю годовщину независимости. В связи с этим в столичном театре «Эстония» прошел официальный прием президента Аларa Кариса и его супруги Сирье Карис.

В этом году на мероприятие приглашено порядка 800 представителей самых разных сфер, однако особое внимание уделено Году эстонской книги, а значит - культуре и образованию.

Среди гостей - деятели культуры и спорта, представители сферы образования, защитники психического здоровья, общественные деятели, политики, государственные служащие и представители дипломатического корпуса.

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