24 февраля Эстония отмечает 107-ю годовщину независимости. В связи с этим в столичном театре «Эстония» прошел официальный прием президента Аларa Кариса и его супруги Сирье Карис.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как проходит президентский прием в театре «Эстония»
В этом году на мероприятие приглашено порядка 800 представителей самых разных сфер, однако особое внимание уделено Году эстонской книги, а значит - культуре и образованию.
Среди гостей - деятели культуры и спорта, представители сферы образования, защитники психического здоровья, общественные деятели, политики, государственные служащие и представители дипломатического корпуса.