24 февраля Эстония отмечает 107-ю годовщину независимости. В 18:00 в концертном зале «Эстония» начнется торжественный концерт по случаю Дня независимости, после которого состоится официальный прием президента Аларa Кариса и его супруги Сирье Карис. Следите за обновлениями - смотрите, кто прямо сейчас прибывает на прием!
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ПРЯМО СЕЙЧАС! ⟩ Нарядные гости прибывают на президентский прием в театр «Эстония»
В этом году в театре «Эстония» соберется около 800 гостей. Как и в предыдущие годы, на президентский прием приглашены представители самых разных сфер, однако в этот раз особое внимание уделено Году эстонской книги, а значит – культуре и образованию.