24 февраля Эстония отмечает 107-ю годовщину независимости. В 18:00 в концертном зале «Эстония» прошел торжественный концерт по случаю Дня независимости, после которого состоялся официальный прием президента Аларa Кариса и его супруги Сирье Карис. Смотрите, кто пришел на прием!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто пришел на президентский прием в театр «Эстония» (1)
В этом году в театре «Эстония» собралось около 800 гостей. Как и в предыдущие годы, на президентский прием приглашены представители самых разных сфер, однако в этот раз особое внимание уделено Году эстонской книги, а значит - культуре и образованию.