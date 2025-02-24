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ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто пришел на президентский прием в театр «Эстония» (1)

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24 февраля Эстония отмечает 107-ю годовщину независимости. В 18:00 в концертном зале «Эстония» прошел торжественный концерт по случаю Дня независимости, после которого состоялся официальный прием президента Аларa Кариса и его супруги Сирье Карис. Смотрите, кто пришел на прием!

В этом году в театре «Эстония» собралось около 800 гостей. Как и в предыдущие годы, на президентский прием приглашены представители самых разных сфер, однако в этот раз особое внимание уделено Году эстонской книги, а значит - культуре и образованию.

Среди гостей - деятели культуры и спорта, представители сферы образования, защитники психического здоровья, общественные деятели, политики, государственные служащие и представители дипломатического корпуса.

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