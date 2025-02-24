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«Скажут прямо в лицо!» Жители Эстонии рассказали финскому изданию, почему мы лучше северных соседей

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Эрки Ноол
Эрки Ноол Фото: JERRY LAMPEN

Журналст финской Iltalehti прогулялся по Таллинну и расспросил местных жителей, чем они гордятся в Эстонии и в чем их страна превосходит Финляндию. Особенно в такой праздничный день приятно задуматься о том, что у нас хорошо.

В столичном торговом центре Mustika Iltalehti встретился с Керли Бергманн и Яаникой Косемаа. Обе женщины хорошо знают, чем отличаются Эстония и Финляндия, так как их родственники живут по ту сторону залива.

«Нашим родным в Финляндии хорошо, но дома, в Эстонии, все же лучше», - говорят жительницы Эстонии.

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