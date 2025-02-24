Журналст финской Iltalehti прогулялся по Таллинну и расспросил местных жителей, чем они гордятся в Эстонии и в чем их страна превосходит Финляндию. Особенно в такой праздничный день приятно задуматься о том, что у нас хорошо.
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«Скажут прямо в лицо!» Жители Эстонии рассказали финскому изданию, почему мы лучше северных соседей
В столичном торговом центре Mustika Iltalehti встретился с Керли Бергманн и Яаникой Косемаа. Обе женщины хорошо знают, чем отличаются Эстония и Финляндия, так как их родственники живут по ту сторону залива.