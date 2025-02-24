«Спрашивают личный код и буду ли я завтра дома!» Мошенники не отдыхают даже в День независимости Эстонии

«Тартусцы, мошенники не спят даже в праздничный день», - начинает свой пост Рейн. По его словам, сегодня ему уже дважды звонили мошенники. «Говорили по-русски с украинским акцентом. Сказали, что мне придет письмо с курьером, и спрашивали, буду ли я завтра утром дома», - описывает житель Тарту сценарий звонка.

Кроме того, у него спросили личный код. «Я тут же послал этого типа!» - пишет Рейн и призывает всех предупредить пожилых родителей и знакомых о подобных звонках. «Если кто-то запрашивает ваш личный код или другие данные в интернете без причины, разговор нужно немедленно прекратить», - добавляет он.

В комментариях к посту другой житель Тарту Марко рассказывает, что несколько дней назад с его номера, вероятно, совершались мошеннические звонки. «Несколько дней назад мне позвонил незнакомый номер. Так как я работаю в клиентском сервисе, естественно, ответил. Человек сказал: "Здравствуйте, вы мне только что звонили". Я ответил, что нет, мой телефон уже несколько часов лежит в стороне, и это невозможно», - описывает он произошедшее.

Hoiatatakse petukõnede eest. Фото: Kuvatõmmis Facebookist

После этого он позвонил в Tele2, чтобы выяснить, как такое могло случиться. «Мне объяснили, что мошенники получают доступ к базе данных телефонных номеров и выбирают случайные номера, с которых совершают звонки, чтобы скрыть свою личность. Сам ты никому не звонил, но твой номер использовали мошенники», - пересказывает он полученный ответ.

Он добавляет, что, насколько ему известно, невозможно доказать, кто на самом деле стоит за такими звонками, если кто-то станет жертвой мошенников. «Если через твой номер кого-то обманут и дело дойдет до суда, в логах телефона будет видно, что ты действительно никому не звонил. В итоге обманутый человек просто останется без денег, и дело заглохнет. Веселая система...» - заключает он.