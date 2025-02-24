ФОТО Итальянский ресторан в центре Таллинна неожиданно сменил название?

Ресторан Osteria Allora, расположенный в старом городе Таллинна по адресу Пикк 33, открылся в сентябре 2024 года. В меню заведения представлены как классические итальянские блюда, так и другие популярные кулинарные изыски этой кухни. В винной карте ресторана - исключительно вина из различных регионов Италии. Один из залов заведения предлагает вид на улицу Пикк и Дом Братства Черноголовых, а другой - на уютный внутренний дворик, где гости могут насладиться итальянской музыкой.