В Facebook-группе Expats in Tallinn привлекает внимание фотография итальянского ресторана, расположенного на улице Пикк в Таллинне. Автор снимка в фоторедакторе добавил к названию заведения оригинальную деталь, назвав его Espresso Mocchiato. «Это отсылка к песне Томми Кэша Espresso Macchiato. Замена буквы "а" на "о" - небольшой словесный каламбур», - объясняет автор фото, англичанин по происхождению
ФОТО ⟩ Итальянский ресторан в центре Таллинна неожиданно сменил название?
В Facebook-группе Expats in Tallinn привлекает внимание фотография итальянского ресторана, расположенного на улице Пикк в Таллинне. Автор снимка в фоторедакторе добавил к названию заведения оригинальную деталь, назвав его Espresso Mocchiato. «Это отсылка к песне Томми Кэша Espresso Macchiato. Замена буквы "а" на "о" - небольшой словесный каламбур», - объясняет автор фото, англичанин по происхождению
Ресторан Osteria Allora, расположенный в старом городе Таллинна по адресу Пикк 33, открылся в сентябре 2024 года. В меню заведения представлены как классические итальянские блюда, так и другие популярные кулинарные изыски этой кухни. В винной карте ресторана - исключительно вина из различных регионов Италии. Один из залов заведения предлагает вид на улицу Пикк и Дом Братства Черноголовых, а другой - на уютный внутренний дворик, где гости могут насладиться итальянской музыкой.