Как правильно ходить, чтобы быстрее похудеть: ученые дали неожиданный ответ

Многие считают, что при быстрой ходьбе жир сжигается эффективнее, и похудение происходит быстрее. Однако, как выяснили исследователи, замедление темпа - примерно до 3,5 мили в час - способствует более активному сжиганию жира, пишет EatThis.

Секрет кроется в источнике энергии, который использует организм при физических нагрузках низкой интенсивности. При медленной ходьбе тело расходует жировые запасы, тогда как при высокоинтенсивных нагрузках оно в первую очередь полагается на углеводы, объясняют ученые.

Кроме того, замедленный темп позволяет увеличить продолжительность тренировки, что способствует сжиганию большего количества калорий без чрезмерной нагрузки. Поэтому медленная ходьба может стать идеальным вариантом для начинающих и людей с проблемами суставов.

Исследование назвало несколько причин, почему медленная ходьба может стать более эффективной для сжигания жира:

- жир как основной источник топлива: во время медленной ходьбы тело остается в аэробной зоне, где окисление жира самое высокое;

- более низкая интенсивность, большая продолжительность: медленная ходьба позволяет дольше тренироваться, способствуя стабильному сжиганию жира со временем;

- улучшенная чувствительность к инсулину: плавное длительное движение помогает телу регулировать уровень сахара в крови, что может дополнительно способствовать потере жира;

- уменьшение напряжения, повышенная последовательность: поскольку медленная ходьба не утомляет, ее можно делать чаще, что приводит к увеличению длительной потери жира.

Если вы готовы использовать менее интенсивные тренировки для похудения, вот каких правил надо придерживаться: